Более 200 тысяч человек посетили выставки-ярмарки Тюменском выставочном зале

| Фото: expo72.ru | Фото: expo72.ru

13 специализированных выставок-ярмарок, проходивших в Тюменском выставочном зале в 2021 году, посетили более 200 тыс. человек.

Как сообщает департамент потребительского рынка Тюмени, гостями выставок были Центральные регионы страны, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ - представители всех федеральных округов.

"Что касается следующего года, то центральным мероприятием станет III Градостроительный форум Тюменской области на тему "Современное строительство и архитектура: развитие строительной отрасли; реализация национальных проектов в регионе", - рассказал Михаил Брудков.