Тюменцы выбрали лучшие социальные проекты уходящего года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лучшим мероприятием в регионе по мнению тюменцев стал мотофестиваль, также в лидерах оказались реалити-шоу о дворовых футбольных командах и экофест. Об этом пиет Вслух.ру.

В Тюмени мультицентр "Моя территория" подвел итоги голосования за лучшие социальные проекты, реализованные в этом году. Пользователи могли выбрать один из 22 проектов.

"В голосовании участвовали проекты, которые уже победили на конкурсах "Моя идея" и "Моя идея PRO" и получили грант. Мы решили не останавливаться на этом и выяснить, какой проект полюбился больше всего жителям Тюменской области", - рассказала пресс-секретарь "Моей территории" Анжелика Фалалеева.

Лучшей инициативой года, по мнению горожан, стал фестиваль "Мотодвиж", проходивший в Ялуторовске. В событии участвовали более 1 тыс. человек.