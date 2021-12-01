Селянин украл у приятеля 30 килограмм говядины

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Кражу 30 кг мяса раскрыли полицейские в Тюменском районе. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый житель с. Нариманово, сообщает региональное УМВД, ущерб составил 9 тыс. рублей.

Как установили сотрудники уголовного розыска установили, накануне к потерпевшему в гости приходил односельчанин. Мужчины распивали спиртное. Хозяин похвастался, что недавно заколол быка и собирается продавать мясо знакомым и родным.

Полицейские задержали подозреваемого. Ранее судимый за неуплату алиментов и угрозу убийством 39-летний селянин признался в содеянном и пояснил, что уходя домой, похитил хранившееся на веранде мясо. Половину говядины злоумышленник продал знакомым, другая возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.