Формейшн "Вера" сразится за кубок чемпионата мира в Бремене 18 декабря

| Фото: пресс-службы формейшен «Вера» | Фото: пресс-службы формейшен «Вера»

Формейшн "Вера" сразится за кубок чемпионата мира в немецком Бремене 18 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Тюменцы представят новую постановку "Предвкушение".

В чемпионате мира примут участие 13 команд. Основная конкуренция ожидается между командой из Бремена и тюменцами. Как рассказал старший тренер России по формейшн Алексей Литвинов, работа над программой началась в пандемию.

Прямая трансляция из Бремена начнется в 20 часов 10 минут. Финал - 22 часа 25 минут по тюменскому времени.