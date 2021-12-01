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Формейшн "Вера" сразится за кубок чемпионата мира в Бремене 18 декабря

Общество, 15:23 18 декабря 2021

пресс-службы формейшен «Вера» | Фото: пресс-службы формейшен «Вера»

Формейшн "Вера" сразится за кубок чемпионата мира в немецком Бремене 18 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Тюменцы представят новую постановку "Предвкушение".

В чемпионате мира примут участие 13 команд. Основная конкуренция ожидается между командой из Бремена и тюменцами. Как рассказал старший тренер России по формейшн Алексей Литвинов, работа над программой началась в пандемию.

Прямая трансляция из Бремена начнется в 20 часов 10 минут. Финал - 22 часа 25 минут по тюменскому времени.

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