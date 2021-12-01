Жителей Тюмени приглашают на новогодний челлендж

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодний челлендж пройдет в Тюмени в торгово-развлекательном центре "Кристалл" 21 декабря. Мероприятие состоится с 17 до 19 часов, пишет Мегатюмень.

Организаторы установят три непроницаемые коробки, в каждой из которых будет находиться предмет новогодней тематики. Участникам необходимо будет на ощупь узнать, что это за предмет, и догадаться, как он связан с Новым годом.

"Обычно конец декабря наполнен предновогодней суетой. Мы хотим дать людям возможность сделать паузу, отвлечься от выполнения планов и просто весело провести время", - рассказала организатор мероприятия, руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

За успешное прохождение испытания участники получат сладкие призы и чек-лист, который поможет осознанно спланировать следующий год.