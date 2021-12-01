  • 19 декабря 202119.12.2021воскресенье
  • USD73,7330
    EUR83,5026
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Тюмени приглашают на новогодний челлендж

Общество, 10:53 19 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодний челлендж пройдет в Тюмени в торгово-развлекательном центре "Кристалл" 21 декабря. Мероприятие состоится с 17 до 19 часов, пишет Мегатюмень.

Организаторы установят три непроницаемые коробки, в каждой из которых будет находиться предмет новогодней тематики. Участникам необходимо будет на ощупь узнать, что это за предмет, и догадаться, как он связан с Новым годом.

"Обычно конец декабря наполнен предновогодней суетой. Мы хотим дать людям возможность сделать паузу, отвлечься от выполнения планов и просто весело провести время", - рассказала организатор мероприятия, руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

За успешное прохождение испытания участники получат сладкие призы и чек-лист, который поможет осознанно спланировать следующий год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год , челлендж

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:29 19.12.2021Жителям Ишима предлагают написать себе послание в будущее
14:01 19.12.2021Неравнодушные тюменцы могут подарить детям карнавальные костюмы и игрушки
13:39 19.12.2021Пилотный проект по реабилитации инвалидов реализуют в Тюменской области
13:11 19.12.2021Смерть 13 человек с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области