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Сельский клуб отремонтировали в Голышмановском городском округе

Общество, 11:24 19 декабря 2021

Турлаковский сельский клуб ВКонтакте | Фото: Турлаковский сельский клуб ВКонтакте

Капитальный ремонт завершили в местном клубе деревни Турлаки Голышмановского городского округа. Здание, которому порядка 50 лет, обновили в рамках национального проекта "Культура", на эти цели направили почти 4 млн рублей, пишет Комсомольская правда-Тюмень.

Строители демонтировали печи, заменили кровлю, установили новые окна и двери, снаружи стены обшили сайдингом. Также обновили полы, сделали сцену, обустроили доступную среду для маломобильных граждан. В клубе появилась новая мебель, звуковая аппаратура, световые приборы, настольные игры.

По словам культорганизатора Надежды Митюгиной, в местном клубе организуют культурно-массовые мероприятия.

"Нам понравилось, как современно теперь выглядит клуб. Это место, которое объединяет. Мы и раньше посещали все культурно-массовые мероприятия, которые проводились в клубе, а сейчас и вовсе станем первыми активистами", - отметила она.

В 2022 году планируется полностью обновить зрительный зал Усть-Ламенского сельского дома культуры.

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# национальный проект Культура , ремонт

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