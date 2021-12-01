Сервис по отправке посылок за счет получателя популярен среди тюменцев

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Новый сервис по отправке посылок за счет получателя популярен среди жителей Тюменской области. В третьем квартале 2021 года количество таких отправлений выросло почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом, пишет Мегатюмень.

Сервис доступен в мобильном приложении почты на операционных системах iOS и Android, а также на сайте компании. Услуга популярна среди участников дистанционной торговли, продавцов товаров в социальных сетях и на платформах с частными объявлениями.

Отметим, раньше оплатить доставку мог только отправитель. Теперь заранее оплаченная доставка гарантирует отправителю заинтересованность в товаре, а получателю, что посылка точно будет отправлена.

С подробной инструкцией по оплате отправки посылок можно ознакомится на сайте Почты России.