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Ишимцам напомнили о пожарной безопасности в новогодние праздники

Общество, 10:18 19 декабря 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О соблюдении правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий напомнили руководителям учреждений культуры Ишима сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты рассказали о том, какие правила необходимо соблюдать при установке декораций, елок и использовании электрических гирлянд. Также инспектор напомнил об особенностях проведения массовых мероприятий и требованиях, предъявляемых к пиротехническим изделиям.

Так, электрические гирлянды и иллюминация, которые применяются на праздниках, должны иметь сертификаты соответствия. При нагреве, повреждении изоляции проводов, искрении и других неисправностях иллюминации или гирлянды важно немедленно обесточить. Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для проведения детских праздников.

Также инспекторы по Голышмановскому городскому округу, Аромашевскому, Омутинскому и Армизонскому муниципальным районам посетили школы района и провели тематические беседы с детьми. Пожарные разобрали с детьми алгоритм действий в случае возникновения пожаров, правила пользования первичными средствами пожаротушения и призвали соблюдать правила пожарной безопасности.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность

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