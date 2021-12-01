Ишимцам напомнили о пожарной безопасности в новогодние праздники

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О соблюдении правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий напомнили руководителям учреждений культуры Ишима сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты рассказали о том, какие правила необходимо соблюдать при установке декораций, елок и использовании электрических гирлянд. Также инспектор напомнил об особенностях проведения массовых мероприятий и требованиях, предъявляемых к пиротехническим изделиям.

Так, электрические гирлянды и иллюминация, которые применяются на праздниках, должны иметь сертификаты соответствия. При нагреве, повреждении изоляции проводов, искрении и других неисправностях иллюминации или гирлянды важно немедленно обесточить. Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для проведения детских праздников.

Также инспекторы по Голышмановскому городскому округу, Аромашевскому, Омутинскому и Армизонскому муниципальным районам посетили школы района и провели тематические беседы с детьми. Пожарные разобрали с детьми алгоритм действий в случае возникновения пожаров, правила пользования первичными средствами пожаротушения и призвали соблюдать правила пожарной безопасности.