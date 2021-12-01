Пассажиропоток в городском транспорте Тюмени увеличится на треть в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увеличение пассажиропотока на 30,8% прогнозируют специалисты в 2022 году в городском транспорте Тюмени. Если в 2021 году перевезено 120 млн пассажиров, то в следующем году эта цифра может увеличиться до 157 млн пассажиров, пишет "Вслух.ру".

При этом 89 млн пассажиров будут покупать билеты за полную стоимость, почти 27 млн - являются федеральными и региональными льготникам, еще 26 человек – пенсионеры по старости. Количество пассажиров-школьников и студентов составит по 7,5 млн.

На предоставление льготного проезда в бюджете города заложено более 1 млрд рублей, на организацию и обеспечение работы автоматизированной системы оплаты – 6,5 млн рублей. Максимальный тариф на проезд пассажира и провоз багажа в 2022 году составит 29 рублей.