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Пассажиропоток в городском транспорте Тюмени увеличится на треть в 2022 году

Общество, 17:49 19 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увеличение пассажиропотока на 30,8% прогнозируют специалисты в 2022 году в городском транспорте Тюмени. Если в 2021 году перевезено 120 млн пассажиров, то в следующем году эта цифра может увеличиться до 157 млн пассажиров, пишет "Вслух.ру".

При этом 89 млн пассажиров будут покупать билеты за полную стоимость, почти 27 млн - являются федеральными и региональными льготникам, еще 26 человек – пенсионеры по старости. Количество пассажиров-школьников и студентов составит по 7,5 млн.

На предоставление льготного проезда в бюджете города заложено более 1 млрд рублей, на организацию и обеспечение работы автоматизированной системы оплаты – 6,5 млн рублей. Максимальный тариф на проезд пассажира и провоз багажа в 2022 году составит 29 рублей.

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