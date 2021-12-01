Андрей Пантелеев вручил тур в Тюменскую область режиссеру фильма "Елки-8"

| Фото: из личного аккаунта Зарины Догузовой | Фото: из личного аккаунта Зарины Догузовой

Пригласительный тур в Тюменскую область вручил режиссеру новой части комедии "Елки" Антону Богданову заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

"Ни в чем себе не отказывай, гостеприимные сибиряки всегда тебя ждут. Уверен, что проект "Елки" и дальше будет процветать, а мы готовы дарить релакс, здоровье и любовь Сибири", - отметил Андрей Пантелеев на премьере фильма "Елки-8", которая состоялась в Москве.

Заместитель губернатора поблагодарил Антона Богданова за работу, отметив, что команда проекта сняла прекрасный фильм.

Напомним, восьмую часть комедии "Елки" впервые снимали по всей стране. Над новеллами в регионах работали местные продюсерские компании. Сценарий тюменской киноистории написали авторы из продюсерского центра "База" Алексей Южаков и Михаил Артемьев. Съемки проходили при поддержке правительства Тюменской области.

В Тюмени предпремьерный показ новогоднего фильма "Елки 8" состоялся 13 декабря.

Любовь Голышева