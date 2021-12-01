Форум "Подростки, родители, Rock`n`Roll" продолжит работу в онлайн в 2022 году

| Фото: "Подростки, родители и Rock`n`Roll" ВКонтакте (архив) | Фото: "Подростки, родители и Rock`n`Roll" ВКонтакте (архив)

Форум "Подростки, родители, Rock`n`Roll" в 2022 году продолжит работу в формате онлайн. Ежемесячно специалисты будут проводить прямые эфиры для родителей с обсуждением самых актуальных тем. Планируется и очная индивидуальная работа с семьями.

Как рассказала руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова, с введением ковидных ограничений форум перешел в дистанционный формат. Это позволило подключаться к обсуждениям гораздо большему числу родителей.

В 2021 году психологи, психотерапевты, врачи, педагоги и другие специалисты обсудили самые актуальные вопросы развития подростков. Среди них, особенности воспитания мальчиков и девочек, проблемы пищевого поведения, профилактика подростковой депрессии и агрессии, преодоление чувства вина у родителей и другие.

"В 2022 году прямые эфиры по форуму сохранятся. Но у нас есть и задумка организовать в Тюмени и муниципалитетах единый день для индивидуальных консультаций по широкому кругу вопросов. Родители смогут проконсультироваться, выслушать экспертов, обратиться на местном уровне к специалистам", - говорит она.

Кроме того, специалисты регионального центра "Семья" из Тюмени поделятся с коллегами из муниципалитетов опытом по организации работы онлайн-площадок.

Любовь Голышева