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Форум "Подростки, родители, Rock`n`Roll" продолжит работу в онлайн в 2022 году

Общество, 12:18 20 декабря 2021

"Подростки, родители и Rock`n`Roll" ВКонтакте (архив) | Фото: "Подростки, родители и Rock`n`Roll" ВКонтакте (архив)

Форум "Подростки, родители, Rock`n`Roll" в 2022 году продолжит работу в формате онлайн. Ежемесячно специалисты будут проводить прямые эфиры для родителей с обсуждением самых актуальных тем. Планируется и очная индивидуальная работа с семьями.

Как рассказала руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова, с введением ковидных ограничений форум перешел в дистанционный формат. Это позволило подключаться к обсуждениям гораздо большему числу родителей.

В 2021 году психологи, психотерапевты, врачи, педагоги и другие специалисты обсудили самые актуальные вопросы развития подростков. Среди них, особенности воспитания мальчиков и девочек, проблемы пищевого поведения, профилактика подростковой депрессии и агрессии, преодоление чувства вина у родителей и другие.

"В 2022 году прямые эфиры по форуму сохранятся. Но у нас есть и задумка организовать в Тюмени и муниципалитетах единый день для индивидуальных консультаций по широкому кругу вопросов. Родители смогут проконсультироваться, выслушать экспертов, обратиться на местном уровне к специалистам", - говорит она.

Кроме того, специалисты регионального центра "Семья" из Тюмени поделятся с коллегами из муниципалитетов опытом по организации работы онлайн-площадок.

Любовь Голышева

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# воспитание , подростки , региональный центр Семья , форум

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