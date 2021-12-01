В Тюмени выясняют обстоятельства смерти найденного у дома мужчины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тело молодого мужчины нашли под окнами дома на проезде Заречный в Тюмени ночью 18 декабря. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

"Вызов поступил 18 декабря в 1 час 16 минут. Бригада скорой медицинской помощи приехала в 1 час 28 минут. Медики констатировали смерть пациента", – рассказала корреспонденту информационного агентства" Тюменская линия" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области, проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Инна Пахомова