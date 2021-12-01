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Елена Бойко: 200 детей из агроклассов работали над проектами на агрохакатоне в "Ребячьей республике"

Общество, 15:15 20 декабря 2021

ГАУ СЗ | Фото: ГАУ СЗ

Хакатоны разных направлений - инженерные, аграрные, когда ребята объединяются и создают интересные проекты, - пользуются популярностью в Тюменской области.

Об этом заявила депутат Тюменской городской думы Елена Бойко во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия", говоря о работе с одаренными детьми.

"В ноябре 2021 года в "Ребячьей республике" мы собрали 200 детей из 9, 10 и 11 агроклассов, самые интересные проекты будут представлены на всероссийских мероприятиях", - рассказала она.

Самым доступным и интересным направлением для выявления одаренных детей депутат назвала олимпиадную деятельность. По ее мнению, любая олимпиада — это дополнительная подготовка, новые знания и возможности.

Для развития одаренных детей в Тюменской области создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение" по модели ОЦ "Сириус". В центре действуют программы криптографии, протеомики, геномики, хронобиологии, урбанистики, альтернативной энергетики, проблемам Арктики и агротехнологий.

"Я убеждена, что все дети одаренные, главное - вовремя заметить то направление, в котором ребенок хотел бы развиваться. Важно в каждой школе выстроить четкую систему работы, чтобы выявлять и не упускать ни одного ребенка. Легче всего заметить таких детей в начальной школе, когда у ребят тесный контакт с учителем", - пояснила Елена Бойко.

Ирина Шемякина

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# Елена Бойко , интернет-конференция , образование , одаренные дети , олимпиады

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