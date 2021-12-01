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Тюменца отправили в колонию за покупку наркотика

Происшествия, 17:35 20 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По решению Калининского районного суда три года проведет в колонии тюменец за покупку 1 гр. наркотика, сообщает региональная прокуратура. 32-летний мужчина уже был осужден за наркопреступление в декабре 2019 года.

Как следует из материалов уголовного дела, 15 сентября сотрудники полиции обратили внимание на прохожего в районе одного из домов по пр. Воронинские горки. Он вел себя подозрительно, оглядывался по сторонам, смотрел в телефон, а потом поднял что-то с земли.

Мужчину задержали. В кармане его куртки нашли N-метилэфедрон массой более 1 гр. Тюменец при этом находился в состоянии наркотического опьянения. Суд назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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