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Волейболисты "Тюмени" обменялись победами с "Магниткой"

Спорт, 15:37 20 декабря 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболисты "Тюмени" провели два поединка 10 тура чемпионата российской высшей лиги "А" в Магнитогорске, сообщает пресс-служба клуба.

В первой встрече тюменцы уступили местной "Магнитке" - 0:3. На следующий день сибиряки взяли полноценный реванш за поражение, победив в трех партиях.

"Уже не в первый раз у нас так получается. Стартовую игру тура проводим плохо. Повторную – совсем на другом уровне. Сложно понять, почему так выходит. Про первую встречу в Магнитогорске и сказать особо нечего. Зато второй матч удался. Команда пласталась на площадке. Здорово смотрелись в защите, отлично сыграли на блоке. Именно такую команду и хочется видеть в каждом матче", - рассказал наставник тюменцев Сергей Шульга.

Для "Тюмени" минувшая победа стала седьмой в чемпионате.

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