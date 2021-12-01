Волейболисты "Тюмени" обменялись победами с "Магниткой"

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболисты "Тюмени" провели два поединка 10 тура чемпионата российской высшей лиги "А" в Магнитогорске, сообщает пресс-служба клуба.

В первой встрече тюменцы уступили местной "Магнитке" - 0:3. На следующий день сибиряки взяли полноценный реванш за поражение, победив в трех партиях.

"Уже не в первый раз у нас так получается. Стартовую игру тура проводим плохо. Повторную – совсем на другом уровне. Сложно понять, почему так выходит. Про первую встречу в Магнитогорске и сказать особо нечего. Зато второй матч удался. Команда пласталась на площадке. Здорово смотрелись в защите, отлично сыграли на блоке. Именно такую команду и хочется видеть в каждом матче", - рассказал наставник тюменцев Сергей Шульга.

Для "Тюмени" минувшая победа стала седьмой в чемпионате.