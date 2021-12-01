Двое 18-летних тюменцев выпотрошили терминал оплаты сотовой связи

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Молодых людей, похитивших терминал оплаты сотовой связи из магазина на ул. Тимофея Чаркова в Тюмени, задержали полицейские. Поврежденный терминал был обнаружен в гаражном кооперативе, сообщает МВД РФ.

Изучив записи камер наблюдения, полицейские установили похитителей, причастными к преступлению оказались двое 18-летних местных жителей. Один из приятелей ранее был судим.

Как было установлено, злоумышленники демонтировали аппарат и на руках вынесли его из тамбура магазина, погрузили на заднее сиденье автомобиля. Терминал оказался велик для отечественной машины и задняя пассажирская дверь не закрылась.

Тем не менее, похитители вывезли краденое на окраину города и вскрыли. Добычей сообщников стали 48 тыс. рублей.

В отделе полиции тюменцы признались, что совершили преступление, так как им были необходимы деньги на развлечения, а также чтобы выкупить личные вещи из ломбарда. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что задержанные причастны к еще одному преступлению: на ул. Малиновского сообщники монтировкой сломали монетоприемник автомата по продаже питьевой воды и похитили 4 тыс. 500 рублей.