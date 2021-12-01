В Тюменской области в 2022 году департамент здравоохранения запустит пилотную услугу по оказанию паллиативной медпомощи

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

В 2022 году департамент здравоохранения Тюменской области запускает пилотный проект "Оказание паллиативной медицинской помощи". Об этом стало известно на итоговом заседании координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области.

"В 2021 году была апробирована услуга по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы, - сообщил директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. - Данная услуга реализовывалась на основе социального сертификата, который передавался заявителю. На сегодняшний день сертификат уже получили 39 женщин. Прошли обучение — 19".

В 2021 году Тюменская область заняла 4 место в рейтинге по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций ( СО НКО) и обеспечения их доступа к предоставлению услуг в социальной сфере.