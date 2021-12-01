В Тюмени соблюдение антиковидных мер проверили в ТРЦ "Гудвин"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все предписанные меры соблюдаются, в том числе контроль QR-кодов при входе на территорию кинотеатра. Так прокомментировала итоги проверки торгово-развлекательного центра "Гудвин" и кинотеатра "Синема Парк" главный специалист отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Тюменской области Елена Третьякова.

Напомним, с 20 декабря согласно изменениям в постановлении 120-П для входа в ТЦ, ТРЦ и на рынки QR-код не нужен, но он по-прежнему требуется при входе в театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, спортивные объекты, фитнес-центры, СПА-комплексы и сауны.

Проверяющие убедились, что посетителей в кинотеатр "Синема Парк" пускают только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19, оформленного с использованием Единого портала государственных услуг, либо о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних шести месяцев, а также документа, удостоверяющего личность.

Продажа билетов организована таким образом, чтобы в зрительном зале соблюдались требования о социальной дистанции.

Кроме того, специалисты обратили внимание сотрудников центра на то, что продолжает действовать ограничение на посещение ТРЦ подростками, не достигшими 18 лет, без сопровождения родителей.

Николай Ступников