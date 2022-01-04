Тюменские школьники поборются за звание лучшей спортивной команды страны

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Проверить свою силу, ловкость, упорство и целеустремленность предлагают школьникам Тюменской области. С января по май 2022 года ребята могут поучаствовать во всероссийских спортивных фестивалях Российского движения школьников. Лучшие команды поборются за победу в финале, который состоится в мае в Москве.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении РДШ, всего запланировано два спортивных фестиваля. Так, учащиеся 2-4 классов могут собрать команду и попробовать себя в "Веселых стартах", а ребятам в возрасте 16-17 лет предлагают проявить себя в "Игре отважных".

"Игра "Веселые старты" будет включать в себя девять эстафет. Это "Змейка", "Пингвины", "Навигатор", "Гимнастика", "Каракатица" и другие. Они выполнят задания на быстроту, ловкость, проявят свою силу, смекалку и командный дух. К примеру, в одной из эстафет нужно пройти дистанцию, прыгая на нейроскакалке, в в другой - преодолеть расстояние, передвигая набивной мяч с помощью клюшки. У страшеклассников задания сложнее. Им нужно пробежать дистанцию в один километр и пройти полосу препятствий с элементами ГТО", - рассказали организаторы.

Команды участников должны состоять из шести школьников. Спортивные фестивали будут проходить в пять этапов. В январе состоятся внутришкольные состязания, в феврале определят победителей на муниципальном уровне, в марте выявят лучших в субъектах РФ, а апреле – в федеральных округах. Финальные соревнования пройдут в мае в Москве.

Чтобы стать участником спортивных фестивалей, необходимо пройти регистрацию. Заявки на участие в "Веселых стартах" принимаются до конца января по ссылке, на "Игру отважных" можно зарегистрироваться на сайте.

Любовь Голышева