Житель Тюменского района украл с предприятия обогреватель стоимостью 91 тысяча рублей

| Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Пропажу калорифера обнаружили сотрудники одного из предприятий в пос. Винзили Тюменского района. Сотрудники полиции установили, что прибор стоимостью 91 тыс. рублей, похитил местный житель.

39-летний мужчина с помощью гаечного ключа разобрал забор предприятия, заехал на его территорию на машине и вывез калорифер. Его он планировал разобрать и сдать на метал, но вскоре был задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", она предусматривает до пяти лет лишения свободы.