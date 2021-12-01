Житель Ишима ушел в туалет с телефоном приятеля и перевел на свой счет 21 тысячу рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Пропажу 21 тыс. рублей со своей банковской карты обнаружил житель Ишима, выпивавший накануне с приятелем. По подозрению в краже задержан 31-летний мужчина, сообщает УМВД по Тюменской области, возбуждено уголовное дело.

Задержанный признался, что попросил у потерпевшего телефон якобы позвонить. Отправившись в туалет, он через онлайн-приложение банка перевел деньги, после чего удалил приложение. Украденное потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.