В Тобольске разработали образовательный ресурс для тренеров по баскетболу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательную программу для тренеров по баскетболу "Успешный тренер" запустили в Тобольске. Тем, кто занят в подготовке спортсменов, курс поможет определить уровень развития своих профессионально-личностных компетенций.

Над электронным ресурсом работали студенты и преподаватели Тобольского педагогического института, педагоги физической культуры, тренеры спортивных школ и профессиональных команд. Доступ к тестированию и образовательной программе для диагностики и развития качеств тренера бесплатный.

Программа "Успешный тренер" разработана при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" и является частью спортивно-просветительской программы "Движение вверх".

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, разработанная методика будет использоваться в программе "Школа баскетбола СИБУРа", а также в интенсивных сменах по баскетболу для выявления, поддержки и развития талантливых спортсменов, реализуемых совместно с образовательным фондом "Талант и успех" и Российской Федерацией баскетбола.