150 работ тобольских косторезов XIX-XX веков и современных мастеров представлены на выставке в Калининграде

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Более 150 предметов из фондов Тобольского музея-заповедника, Тобольской фабрики художественных косторезных изделий и музейного комплекса им. Словцова представлено на выставке в Музее янтаря в Калининграде. Она посвящена косторезному искусству Сибири.

Для выставки были отобраны работы тобольских косторезов XIX-XX веков и современных мастеров, а также редкие фотографии.

Выставка в Музее янтаря будет работать до конца февраля 2022, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.