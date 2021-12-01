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150 работ тобольских косторезов XIX-XX веков и современных мастеров представлены на выставке в Калининграде

Общество, 16:26 23 декабря 2021

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Более 150 предметов из фондов Тобольского музея-заповедника, Тобольской фабрики художественных косторезных изделий и музейного комплекса им. Словцова представлено на выставке в Музее янтаря в Калининграде. Она посвящена косторезному искусству Сибири.

Для выставки были отобраны работы тобольских косторезов XIX-XX веков и современных мастеров, а также редкие фотографии.

Выставка в Музее янтаря будет работать до конца февраля 2022, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

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# Калининград , косторезное искусство , музеи

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