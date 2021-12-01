В Тюменской области с начала ледостава утонул один человек

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Четыре происшествия, связанные с выходом людей на неокрепший лед, зафиксировано в Тюменской области с началом ледостава. В результате два человека были спасены, один погиб, поиски еще одного продолжаются, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и специалисты отдела безопасности людей на водных объектах провели рейд на о. Андреевское. Здесь несколько десятков рыбаков вышли на лед в надежде на улов. Представители ведомства провели с ними беседы, направленные на профилактику гибели и травматизма людей на водных объектах зимой. Напомнили основы оказания помощи провалившимся под лед. Опросили рыбаков на предмет знаний правил безопасного нахождения и передвижения по зимним рекам и озерам, провели замеры толщины льда.

Участники рейда убедились, что рыбаки соблюдают основные правила безопасности: не собираются большими группами, не делают частых бурений лунок, имеют при себе веревки на случай провала.