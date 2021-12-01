Уборку снега в частном секторе Тюмени завершат до 26 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уборку снега с территории частного сектора Тюмени должны завершить до 26 декабря. За это время подрядчиков обязуют вывезти снег с улиц Судостроителей, Казачьи Луга и Мебельщиков в районе Лесобазы, с территорий жилых районов Зайкова и Быкова.

По информации администрации города, снегоуборочная техника работает и в районах Казарово, Березняковский, Мыс, Тура. Подрядчики убирают снег с дорог по графику.

Жителям Тюмени напоминают, что уборка в частном секторе начинается с прометания и очистки проезжих частей и тротуаров. Чистить от снега придомовую территорию частных домов должны сами собственники.