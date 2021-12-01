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Напорный канализационный коллектор построят вблизи села Мальково

Общество, 09:03 24 декабря 2021

пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Напорный канализационный коллектор построит "Росводоканал Тюмень" на участке Старотобольского тракта от улицы Пушкина до с. Мальково. Трубу из полимерных материалов диаметром 225 мм проложат на глубине от 2,5 до 3 м, сообщает пресс-служба компании.

Сети обустроят методом горизонтально-направленного бурения, после чего проведут гидравлические испытания на прочность и герметичность инженерных коммуникаций. Перед вводом в эксплуатацию трубы проверят роботы телеинспекции, затем их промоют и продезинфицируют.

Также в 2022 году вблизи с. Мальково начнется строительство канализационной насосной станции с точкой слива. Новая КНС будет автоматизирована и оснащена современной системой фильтрации воздуха. В будущем здесь будут принимать и транспортировать по новому коллектору сточные воды от ассенизаторов, обслуживающих дома жителей ближайших населенных пунктов. Сейчас предприниматели вывозят стоки на единую сливную станцию в д. Быково.

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# канализационные сети , канализация , Росводоканал Тюмень

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