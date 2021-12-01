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В Тюмени из-за аварии на теплотрассе жители дома по ул. Волгоградской остались без тепла и горячей воды

Общество, 15:53 23 декабря 2021

пресс-служба УСТЭК

Авария произошла на теплосетях дома № 67 ул. Волгоградская в Тюмени днем 23 декабря. Жителей трех подъездов дома отключили от тепла и горячего водоснабжения с 13 часов 25 минут до конца дня.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе УСТЭК.

"В настоящее время бригады приступили ко второй части работ – ремонту поврежденного участка тепловой сети. Завершить работы планируется до конца дня", - отметили в теплоснабжающей организации.

Специалисты говорят, что когда зимой случается инцидент на теплотрассе или сети горячего водоснабжения, УСТЭК меняют лишь тот участок трубы, где произошел порыв. На отключение теплоснабжения для производства работ отведены одни сутки, и заменить зимой весь изношенный участок невозможно.

"Бригады УСТЭК хорошо подготовлены к возникновению инцидентов на тепловых сетях в зимнее время - сформирован необходимый запас материалов и ресурсов, полностью подготовлен производственный персонал, заключены договоры с транспортными организациями, предоставляющими технику для производства работ", - говорят в компании.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева

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# порыв теплотрассы , УСТЭК

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