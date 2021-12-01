Тобольский журналист Шамиль Гулиев: потрясающие впечатления от пресс-конференции

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Задать вопрос президенту тобольский журналист Шамиль Гулиев пытался три года. Во время пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, корреспондент смог уточнить у главы государства, как обеспечить безопасность детей в интернете.

"Это моя третья попытка задать вопрос президенту. Хорошо, что это произошло. Впечатления потрясающие. Получил очень достойный ответ президента на свой вопрос. Действительно нужно искать золотую середину. Однозначно на вопрос не ответить. Да, регистрация в соцсетях по паспорту отчасти поможет решить проблему, но и вызовет негатив со стороны пользователей, нужно подходить аккуратно", - поделился впечатлениями он.

Всего в московском Манеже на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина присутствовали 507 журналистов, ответы на свои вопросы получили 55 человек. Мероприятие прошло с учетом всех мер эпидемиологической безопасности: журналистов рассадили с учетом социальной дистанции, до начала встречи все участники предоставили отрицательные ПЦР-тесты.

Евгений Бабенко