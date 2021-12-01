  • 23 декабря 202123.12.2021четверг
  • USD73,7901
    EUR83,1541
  • В Тюмени -13..-15 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тобольский журналист Шамиль Гулиев: потрясающие впечатления от пресс-конференции

Политика, 19:10 23 декабря 2021

скриншот с видео

Задать вопрос президенту тобольский журналист Шамиль Гулиев пытался три года. Во время пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, корреспондент смог уточнить у главы государства, как обеспечить безопасность детей в интернете.

"Это моя третья попытка задать вопрос президенту. Хорошо, что это произошло. Впечатления потрясающие. Получил очень достойный ответ президента на свой вопрос. Действительно нужно искать золотую середину. Однозначно на вопрос не ответить. Да, регистрация в соцсетях по паспорту отчасти поможет решить проблему, но и вызовет негатив со стороны пользователей, нужно подходить аккуратно", - поделился впечатлениями он.

Всего в московском Манеже на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина присутствовали 507 журналистов, ответы на свои вопросы получили 55 человек. Мероприятие прошло с учетом всех мер эпидемиологической безопасности: журналистов рассадили с учетом социальной дистанции, до начала встречи все участники предоставили отрицательные ПЦР-тесты.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , пресс-конференция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 23.12.2021Тобольский журналист Шамиль Гулиев: потрясающие впечатления от пресс-конференции
17:50 23.12.2021Программу расселения аварийного жилья в России продолжат после 1 января 2017 года
17:41 23.12.2021Владимир Путин: золотой фонд России – это сибиряки
17:02 23.12.2021В России могут создать отдельную программу развития территорий для многодетных семей