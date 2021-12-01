Владимир Путин ответил журналисту из Тобольска на вопрос о безопасности детей в Интернете

| Фото: скриншот с трансляции пресс-конференции Владимир Путина | Фото: скриншот с трансляции пресс-конференции Владимир Путина

Тобольский журналист Шамиль Гулиев поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о безопасности детей в Интернете: в Сети размешена деструктивная информация, призывы к участию в несанкционированных акциях и прочее. Ранее в стране обсуждалось введение регистрации в соцсетях по паспорту.

Как отметил Владимир Путин, эта проблема касается всего мира. Во всех странах обсуждается этот вопрос. Для многих это бизнес, деньги. Отсюда и призывы к суициду, и трагедии в школах. В России предотвращено за последнее время более 100 случаев серьёзных преступлений в учебных заведениях.

"Отсюда и возникли требования "приземления" этих платформ с тем, чтобы они открывали здесь свои представительства, подчинялись национальному законодательству. Уход от обезличенности в Интернете обсуждается во всем мире. Все, что происходит в Интернете, должно подчиняться общим правилам. Здесь нужно соблюсти золотую середину: не подавлять свободу выражения, распространения информации, но в тоже время защищать общество от возможных негативных проявлений. Мы будем продолжать настаивать при работе с мировыми платформами, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства", - пояснил глава государства.

Путин заявил, что власти готовы применить достаточно жесткие меры, если мировые платформы будут игнорировать российское законодательство. "Во многих странах замедляют трафик, вплоть до блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам, но если нас вынудят, то мы будем вынуждены наращивать требования к тем кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества", - сказал он.

Екатерина Исаева