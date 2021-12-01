Тоболяков приглашают к участию в фестивале креативных санок

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Фестиваль креативных санок "ЧудеСани" пройдет в Тобольске 7 января, сообщает городская администрация.

Конкурс проводится по двум номинациям: "Парад санок" и "Гонки на санках". В первой номинации участникам необходимо оформить детские санки и презентовать их вместе с детьми. В "Гонках на санках" участники на скорость преодолевают дистанцию, в которой взрослый катит санки с ребенком. В каждой номинации определяется три победителя, которые получают дипломы и сертификаты.

Заявки принимаются до 4 января на почту mauk-center@mail.ru. Фестиваль пройдет на Рождественских гуляниях на Базарной площади. Начало в 13 часов.

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