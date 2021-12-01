  • 27 декабря 202127.12.2021понедельник
  • USD73,1886
    EUR82,9300
  • В Тюмени -11..-13 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболяков приглашают к участию в фестивале креативных санок

Общество, 10:10 27 декабря 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Фестиваль креативных санок "ЧудеСани" пройдет в Тобольске 7 января, сообщает городская администрация.

Конкурс проводится по двум номинациям: "Парад санок" и "Гонки на санках". В первой номинации участникам необходимо оформить детские санки и презентовать их вместе с детьми. В "Гонках на санках" участники на скорость преодолевают дистанцию, в которой взрослый катит санки с ребенком. В каждой номинации определяется три победителя, которые получают дипломы и сертификаты.

Заявки принимаются до 4 января на почту mauk-center@mail.ru. Фестиваль пройдет на Рождественских гуляниях на Базарной площади. Начало в 13 часов.

.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# санки , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:30 27.12.2021В школах Тюменской области 18 классов перевели на дистант из-за COVID-19
11:16 27.12.2021Новогодние представления организуют для жителей Метелево и микрорайона Тура в Тюмени
10:43 27.12.2021Процесс создания игр стал отдельной отраслью искусства, считает эксперт
10:32 27.12.2021Дом мансардного типа сгорел в Ярковском районе Тюменской области