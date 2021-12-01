Надежда Ачкасова: Тюменская городская дума работает в тесном тандеме с администрацией

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 700 обращений поступает в приемную депутата Тюменской городской думы Надежды Ачкасовой ежегодно. Все вопросы жителей удается решить благодаря тесному сотрудничеству с администрацией города Тюмени.

Об этом во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" сообщила депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова.

"Когда люди не знают, как решить свой вопрос и куда обратиться, они идут к депутату. Избиратели разных возрастных групп пишут обращения, молодые люди просят спортивные площадки, безопасные тротуары для детей, пенсионеры - материальную помощь, решить вопросы с погребами. Приходится погружаться в каждую тему. Люди нам подсказывают, как сделать их жизнь удобнее и комфортнее", - добавила она.

По словам Надежды Ачкасовой, в 2022 году в избирательном округе № 26 будет благоустроено две дворовые территории по адресам: ул. Народная, 10 и ул. Широтная, 163, капитально отремонтирован корпус школы № 63 по ул. Моторостроителей, 6.

"В школе больше 30 лет не было ремонта. Это моя боль, второй созыв я переживаю за этот объект. В этом году выделены денежные средства на проектно-сметную документацию. Первый шаг сделан, надеюсь, что все получится", - отметила она.

Рассказала депутат и о наградах от Тюменской городской думы.

"Высшая форма признания и поощрения граждан - это Почетный гражданин города Тюмени. Чтобы получить это звание, нужно быть выдающимся человеком. Также можно получить почетную грамоту и благодарность от Тюменской городской думы. В 2020 году были предприняты изменения и появилась новая награда для жителей, имеющих особые заслуги перед родным городом - нагрудный знак "За заслуги перед Тюменью", их получили десять человек", - сообщила она.

В заключение Надежда Ачкасова поздравила тюменцев с наступающим Новым годом, пожелала им крепкого, сибирского здоровья.

"По качеству жизни наш город занял второе место в рейтинге агентства стратегических инициатив, я рада, что в нашем городе живут счастливые люди, любят свой город, гордятся им", - подчеркнула она.

Ирина Шемякина