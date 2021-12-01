В Тюмени водитель, сбивший ребенка, предстанет перед судом

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего тюменца утвердила прокуратура Тюмени. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия, сообщает прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 9 сентября 2021 года тюменец двигался на Lifan по ул. Демьяна Бедного без водительского удостоверения. На запрещающий красный сигнал светофора он въехал на перекресток улиц Николая Чаплина и Демьяна Бедного. При повороте направо водитель сбил семилетнего мальчика, который с мамой переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого нарушитель скрылся с места ДТП. Его догнал очевидец наезда на ребенка и вернул на место инцидента. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.