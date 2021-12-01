Почти 63% региональных трасс в Тюменской области в 2021 году приведены к нормативному состоянию

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нормативное состояние региональных дорог в Тюменской области по окончанию 2021 года достигнет почти 63%, а дороги Тюменской агломерации - 82%, сообщил губернатор Александр Моор на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развитии региона в 2021 году.

"Регион продолжает удерживать лидерские позиции в России по качеству дорог. И это отмечают и наши землмки и гости области", - сказал губернатор.

В октябре в Тюмени открыта развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. "На это ушло меньше года, - отметил Моор. - И это первая трехуровневая развязка, которая появилась в Тюмени после окончания всех этапов строительства".