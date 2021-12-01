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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ольга Кузнечевских: в 2022 году важно сохранить темпы вакцинации

Общество, 16:57 24 декабря 2021

фото администрации Ишима | фото администрации Ишима

В 2022 году важно продолжать вакцинацию и ревакцинацию населения Тюменской области против COVID-19. Такую задачу поставила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на расширенном заседании регионального правительства.

Она отметила, что по данным на 24 декабря в Тюменской области от новой коронавирусной инфекции привились 923 тыс. 300 человек – это 97,6% от плана. Напомним, для формирования популяционного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать 937 тыс. человек.

В 2021 году для лечения пациентов с COVID-19 было открыто 15 моногоспиталей. Численность коечного фонда варьировалась с учетом роста или спада заболеваемости.

"В медицинские учреждения закупалли необходимое оборудование - аппараты ИВЛ, кислородные контцентраторы, а также столь необходимые для спасения тяжело больных пациентов аппараты ЭКМО. В настоящее время компьютерная диагностика для ковид-больных организована в десяти КТ-центрах в режиме 24 на 7. В сутки проводится до семи тысяч процедур", - сообщила она.

Обеспечивается и постоянный запас противовирусных и антибактериальных препаратов при лечении в стационарах. Складывающийся опыт лечения пациентов с COVID-19 определил необходимость максимально раннего введения противовирусных и генно-инженерных препаратов на этапе дневного стационара поликлиники. Ольга Кузнечевских подчеркнула, что в Уральском федеральном округе эта технология использована только в Тюменской области. Она позволила в течение последних двух месяцев без госпитализации вылечить более 2 тыс. человек.

Любовь Голышева

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских

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