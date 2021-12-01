Министр просвещения прокомментировал идею вакцинации детей от COVID на базе школ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинация детей от коронавируса — компетенция врачей и родителей, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя возможность организации вакцинации на базе школ.

"Сейчас идет третья фаза (испытаний препарата — ред.), мы работаем в контакте с коллегами из министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребёнка, если он совершеннолетний", — сказал Кравцов.

В конце ноября вакцина от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет получила регистрационное удостоверение.

Как ранее сообщала информационному агентству "Тюменская линия" директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова, вакцинация несовершеннолетних может проводиться только при условии согласия родителей. В Тюменской области планируют привить от коронавирусной инфекции 105 тыс. детей и подростков от 12 до 17 лет.