  • 27 декабря 202127.12.2021понедельник
  • USD73,1886
    EUR82,9300
  • В Тюмени -11..-13 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Министр просвещения прокомментировал идею вакцинации детей от COVID на базе школ

Общество, 09:48 27 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинация детей от коронавируса — компетенция врачей и родителей, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя возможность организации вакцинации на базе школ.

"Сейчас идет третья фаза (испытаний препарата — ред.), мы работаем в контакте с коллегами из министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребёнка, если он совершеннолетний", — сказал Кравцов.

В конце ноября вакцина от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет получила регистрационное удостоверение.

Как ранее сообщала информационному агентству "Тюменская линия" директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова, вакцинация несовершеннолетних может проводиться только при условии согласия родителей. В Тюменской области планируют привить от коронавирусной инфекции 105 тыс. детей и подростков от 12 до 17 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , Наталья Логинова , подростки , Сергей Кравцов

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:30 27.12.2021В школах Тюменской области 18 классов перевели на дистант из-за COVID-19
11:16 27.12.2021Новогодние представления организуют для жителей Метелево и микрорайона Тура в Тюмени
10:43 27.12.2021Процесс создания игр стал отдельной отраслью искусства, считает эксперт
10:32 27.12.2021Дом мансардного типа сгорел в Ярковском районе Тюменской области