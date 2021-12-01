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Пункт вакцинации против коронавируса открыли на "Алебашевском Bazare" в Тюмени

Общество, 15:56 27 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пункт вакцинации, где все желающие могут привиться от коронавирусной инфекции, действует на рынке "Алебашевский Bazar" в Тюмени с 25 декабря.

"Пункт переехал к нам с легкоатлетического манежа. У нас принимают сотрудники поликлиники №4", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий маркетолог рынка "Алебашевский bazar" Ольга Шестакова.

Желающие сделать прививку от COVID-19 могут приходить на рынок с 10 до 18 часов.

В Тюмени с 27 декабря вакцинироваться от ковида можно в торговых центрах "Панама", "Кристалл", "Сити молл", "Премьер". Три палатки с медиками работают в Легкоатлетическом манеже. По-прежнему действуют пункты вакцинации на стадионе "Геолог", в ЦОП "Тюмень-дзюдо", Центре спортивной гимнастики.

Кабинет вакцинации на колесах продолжает работать у ТЦ "Гудвин".

Добавим, по данным на 26 декабря в Тюменской области вакцинированы против коронавируса 989 тыс. 332 человека, полный курс прошли 928 тыс. 595.

Инна Пахомова

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# вакцинация , коронавирус , рынок

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15:56 27.12.2021Пункт вакцинации против коронавируса открыли на "Алебашевском Bazare" в Тюмени