Пункт вакцинации против коронавируса открыли на "Алебашевском Bazare" в Тюмени
Пункт вакцинации, где все желающие могут привиться от коронавирусной инфекции, действует на рынке "Алебашевский Bazar" в Тюмени с 25 декабря.
"Пункт переехал к нам с легкоатлетического манежа. У нас принимают сотрудники поликлиники №4", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий маркетолог рынка "Алебашевский bazar" Ольга Шестакова.
Желающие сделать прививку от COVID-19 могут приходить на рынок с 10 до 18 часов.
В Тюмени с 27 декабря вакцинироваться от ковида можно в торговых центрах "Панама", "Кристалл", "Сити молл", "Премьер". Три палатки с медиками работают в Легкоатлетическом манеже. По-прежнему действуют пункты вакцинации на стадионе "Геолог", в ЦОП "Тюмень-дзюдо", Центре спортивной гимнастики.
Кабинет вакцинации на колесах продолжает работать у ТЦ "Гудвин".
Добавим, по данным на 26 декабря в Тюменской области вакцинированы против коронавируса 989 тыс. 332 человека, полный курс прошли 928 тыс. 595.
Инна Пахомова