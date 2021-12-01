Глава Тюменской области считает, что вакцинация снизит смертность от ковида

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение смертности от новой коронавирусной инфекции – это самый главный эффект от вакцинации населения, отметил глава Тюменской области Александр Моор в эфире программы "Час с губернатором".

"Сегодня мы видим, как в некоторых странах, где достаточно высокий уровень вакцинации, растет заболеваемость. Но если внимательно посмотреть на цифры, то уровень смертности там в разы меньше. Это самый важный эффект, который мы должны получить. Можно переболеть легко, но без тяжелых последствий и самое главное – выжить", - сказал глава региона.

Он отметил, что уже к январю в Тюменской области будет выполнен план по вакцинации 80% взрослого населения. Напомним, из 1 млн 172 тыс. взрослых жителей привить двумя компонентами вакцины необходимо 937 тыс. человек. По данным на 28 декабря, первым компонентом привиты 990 тыс. жителей, вторым – почти 930 тыс.

Александр Моор подчеркнул, что в начале 2022 года придет время и для ревакцинации тех, кто привился в числе первых.

"Как будет дальше, предсказывать сложно, но большинство специалистов сходятся во мнении, что еще возможен рост заболеваемости в будущем, учитывая мутации этого вируса. И в этом смысле коллективный иммунитет, который дает вакцинация, позволит устоять перед возможными новыми волнами заболевания", - добавил он.

Любовь Голышева