В Тюменской области разрешили работу общепита после 23 часов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область достигла уровня вакцинации в 80% взрослого населения. Это один из лучших показателей в стране. Среди пожилых людей уровень вакцинированных – 90%.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях 29 декабря.

"Именно поэтому оперативный штаб Тюменской области принял решение смягчить ограничительные меры, которые являются одними из самых строгих в стране. С завтрашнего дня, 30 декабря, разрешается работа предприятий общественного питания после 23 часов. Чтобы попасть в заведение в обозначенное время, посетителям надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест. Это важный шаг для поддержки потребительского рынка, одной из самых пострадавших отраслей нашей экономики", - говорит глава региона.

Также с 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января 2022 г.

"Мы очень внимательно смотрим за обстановкой. В зависимости от ситуации, возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение. Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших", - отметил Моор.

Губернатор Тюменской области выразил признательность всем жителям за серьезное отношение к делу борьбы с пандемией, за ответственность.

"Дорогие земляки, я горжусь тем большим делом, которое мы с вами сделали вместе!" - заключил Александр Моор.