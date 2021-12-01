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63 школьника - активиста отдохнули в детском центре под Тюменью

Общество, 12:37 25 декабря 2021

лагерь "Энергетик" ВКонтакте | Фото: лагерь "Энергетик" ВКонтакте

63 ученика из шести тюменских школ и гимназий стали участниками зимней многопрофильной смены для одаренных детей в детском оздоровительно-образовательном центре "Энергетик". Это самые результативные участники акций и мероприятий социальной и профилактической направленности, лучшие на конкурсе социальных молодежных инициатив "Сильные духом".

По словам начальника отдела воспитания и социализации ИМЦ Тюмени Натальи Кузнецовой, летние и зимние образовательные смены для талантливых тюменских школьников проходят около 20 лет, все это время они имели интеллектуальную направленность, ее участниками становились победители и призеры интеллектуальных состязаний и предметных олимпиад. В этом году зимняя многопрофильная смена впервые собрала социально-активных школьников, участников добровольческих команд. Мероприятие организовано по федеральному проекту "Социальная активность" национального проекта "Образование".

В течение смены ребята под руководством опытных наставников изучали и обсуждали влияние информации на разные аспекты жизни человека, нравственное, психическое и физическое здоровье. По словам Натальи Кузнецовой, мероприятия, разработанные в ходе проектной деятельности по теме "Влияние информации на здоровье человека", добровольческие команды смогут реализовать в своих образовательных учреждениях в 2022 году.

На многопрофильной смене волонтеры-активисты из разных школ нашли новых друзей, смогли проявить свои таланты на спортивных и досуговых мероприятиях, зарядились энергией перед новым этапом работы, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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# детские лагеря , детский центр

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