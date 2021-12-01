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В Тюмени назовут победителей конкурса "Спортивная элита-2021"

Общество, 09:02 25 декабря 2021

csp72.ru (архив) | Фото: csp72.ru (архив)

Лауреатов областного конкурса "Спортивная элита" назовут в эфире телеканала "Тюменское время" 25 декабря, начало в 17 часов.

Жители региона узнают имена лучших спортсменов и их тренеров в олимпийских и неолимпийских видах спорта, атлетов с ограниченными физическими возможностями и их наставников. Будут отмечены юные спортсмены, подающие большие надежды, педагоги в области физической культуры и спорта, лучшие команды, федерации, спортивные клубы и трудовые коллективы, культивирующие здоровый образ жизни.

Телеканал "Тюменское время" покажет трансляцию одновременно в телевизионном эфире и онлайн, чтобы ее увидели как можно больше зрителей.

Кого из тюменских спортсменов можно назвать открытием года, кто удивил болельщиков, каких результатов добились атлеты региона на мировом уровне, можно увидеть на 21 канале кабельного телевидения.

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# спортивная элита

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