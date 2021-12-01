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Туристам предлагают познакомиться с Тюменской областью с помощью яхты на колесах

Общество, 14:12 25 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приезжающим в Тюменскую область туристам предлагают познакомиться с основными культурно-историческими и развлекательными объектами с помощью яхты на колесах. Московская компания открыла первый филиал в Тюмени. Гостям города доступны четыре современных автомобиля, в которых полная семья, компания до 5-7 человек, может отправиться по городам области или выехать в соседние регионы и государства.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" во время пресс-тура рассказал шкипер московской компании "Яхты на колесах" Юрий Непомнящих.

"С начала пандемии, когда были закрыты все границы, туристы, которые брали на прокат автодома в Москве, в первую очередь отправились в Крым. В этом сезоне в основном это была Териберка в Мурманской области со своим северным сиянием. Мы решили открыть для них Тюмень, Тобольск. Было бы логично, если мы наши туристы прилетали в Тюмень, брали на прокат автодома и ехали отсюда в любую сторону – на восток дальше в Сибирь, на север – Тобольск, на запад – на Урал, на юг - в Казахстан. Все дороги открыты", - говорит он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый маршрут, который разработала московская компания с Visit Tyumen – это царский маршрут. В него вошли село Покровское, Абалак, Тобольск – места, связанные со временем пребывания семьи Романовых в ссылке, которая длилась 8 месяцев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Владелица музея Григория Распутина в с. Покровкое Ярковского района Марина Смирнова у ворот встречает гостей, рассказывает, как повозку с царской семьей по пути из Тюмени в Тобольск остановили у дома, где когда-то жил Распутин со своей семьей. Сегодня на месте этого дома, снесенного при Советском Союзе, стоит мемориал, установленный ей. На мраморный плитах у музея выгравированы строки из дневника Николая II и предсказание Распутина.

Марина Смирнова с начала 90-ых годов занялась сбором информации и экспонатов об известном земляке. Посетителям она эмоционально рассказывает о судьбе Григория Распутина и царской семьи. В числе наиболее ценных вещей - зеркало из его дома, иконы, записки и стул, которому приписывают чудодейственную силу.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Абалакский мужской монастырь живописно расположен на берегу Иртыша. Достоверной информации о том, что царская семья иногда бывала здесь на службах, нет. Но разные источники утверждают, что большевики иногда проявляли милость – доставляли Романовых на богослужения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

О том, что им нельзя было покидать пределов дома, молиться в большой зале, свидетельствуют данные, собранные сотрудниками музея семьи Романовых в Тобольске. Экскурсовод способен за полчаса передать атмосферу, царившую в доме, где отбывали ссылку царские особы, расскажет, чем они занимались, как сильно их поддерживали местные жители и монахи.

Еще одно место притяжения туристов - Тобольский кремль с его богатой историей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По словам шкипера московской компании "Яхты на колесах" Юрия Непомнящих, в Тюменской области царский маршрут – это первое, что они хотят реализовать совместно с туристическими агентствами. У региона есть потенциал для привлечения туристов, уверен он.

Исполнительный директор туристического агентства "Лягушка-путешественница" Наталья Устинова подтверждает, с начала пандемии поток туристов в Тюменскую область увеличился.

"В Тюменскую область приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, городов центральной России, из соседних регионов. Запущены чартерные рейсы, что улучшило турпоток. Инфраструктура в Тюменской области растет – добавляются этнические объекты, применяется театрализация, развивается гастрономия. Большим спросом пользуются термальные источники", - отмечает она.

Агентство разрабатывает пяти-семидневный тур по городам Тюменской области: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, который назвали "Сибирское кольцо". Его запустят с марта 2022 г.

Пока же московская компания "Яхты на колесах" и туроператоры готовы предложить тур по следам ссыльной царской семьи. Они уверены, что это обогатит туристов духовно, позволит им прикоснуться к истории российского государства, узнать много нового и интересного и открыть для себя уникальный край - Тюменскую область.

О возможностях путешествия в яхте на колесах можно узнать на сайте компании и филиала в Тюмени, в соцсетях.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева

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# Абалак , внутренний туризм , музей семьи Романовых , путешествия , Тобольский кремль , туризм , царская семья

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