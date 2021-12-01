Туристам предлагают познакомиться с Тюменской областью с помощью яхты на колесах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приезжающим в Тюменскую область туристам предлагают познакомиться с основными культурно-историческими и развлекательными объектами с помощью яхты на колесах. Московская компания открыла первый филиал в Тюмени. Гостям города доступны четыре современных автомобиля, в которых полная семья, компания до 5-7 человек, может отправиться по городам области или выехать в соседние регионы и государства.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" во время пресс-тура рассказал шкипер московской компании "Яхты на колесах" Юрий Непомнящих.

"С начала пандемии, когда были закрыты все границы, туристы, которые брали на прокат автодома в Москве, в первую очередь отправились в Крым. В этом сезоне в основном это была Териберка в Мурманской области со своим северным сиянием. Мы решили открыть для них Тюмень, Тобольск. Было бы логично, если мы наши туристы прилетали в Тюмень, брали на прокат автодома и ехали отсюда в любую сторону – на восток дальше в Сибирь, на север – Тобольск, на запад – на Урал, на юг - в Казахстан. Все дороги открыты", - говорит он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый маршрут, который разработала московская компания с Visit Tyumen – это царский маршрут. В него вошли село Покровское, Абалак, Тобольск – места, связанные со временем пребывания семьи Романовых в ссылке, которая длилась 8 месяцев.

Владелица музея Григория Распутина в с. Покровкое Ярковского района Марина Смирнова у ворот встречает гостей, рассказывает, как повозку с царской семьей по пути из Тюмени в Тобольск остановили у дома, где когда-то жил Распутин со своей семьей. Сегодня на месте этого дома, снесенного при Советском Союзе, стоит мемориал, установленный ей. На мраморный плитах у музея выгравированы строки из дневника Николая II и предсказание Распутина.

Марина Смирнова с начала 90-ых годов занялась сбором информации и экспонатов об известном земляке. Посетителям она эмоционально рассказывает о судьбе Григория Распутина и царской семьи. В числе наиболее ценных вещей - зеркало из его дома, иконы, записки и стул, которому приписывают чудодейственную силу.

Абалакский мужской монастырь живописно расположен на берегу Иртыша. Достоверной информации о том, что царская семья иногда бывала здесь на службах, нет. Но разные источники утверждают, что большевики иногда проявляли милость – доставляли Романовых на богослужения.

О том, что им нельзя было покидать пределов дома, молиться в большой зале, свидетельствуют данные, собранные сотрудниками музея семьи Романовых в Тобольске. Экскурсовод способен за полчаса передать атмосферу, царившую в доме, где отбывали ссылку царские особы, расскажет, чем они занимались, как сильно их поддерживали местные жители и монахи.

Еще одно место притяжения туристов - Тобольский кремль с его богатой историей.

По словам шкипера московской компании "Яхты на колесах" Юрия Непомнящих, в Тюменской области царский маршрут – это первое, что они хотят реализовать совместно с туристическими агентствами. У региона есть потенциал для привлечения туристов, уверен он.

Исполнительный директор туристического агентства "Лягушка-путешественница" Наталья Устинова подтверждает, с начала пандемии поток туристов в Тюменскую область увеличился.

"В Тюменскую область приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, городов центральной России, из соседних регионов. Запущены чартерные рейсы, что улучшило турпоток. Инфраструктура в Тюменской области растет – добавляются этнические объекты, применяется театрализация, развивается гастрономия. Большим спросом пользуются термальные источники", - отмечает она.

Агентство разрабатывает пяти-семидневный тур по городам Тюменской области: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, который назвали "Сибирское кольцо". Его запустят с марта 2022 г.

Пока же московская компания "Яхты на колесах" и туроператоры готовы предложить тур по следам ссыльной царской семьи. Они уверены, что это обогатит туристов духовно, позволит им прикоснуться к истории российского государства, узнать много нового и интересного и открыть для себя уникальный край - Тюменскую область.

О возможностях путешествия в яхте на колесах можно узнать на сайте компании и филиала в Тюмени, в соцсетях.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева