В Тюменской области реализуют проект "Я - эксперт" для помощи семьям с детьми

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Проект "Я - эксперт" реализуют в Тюменской области с декабря 2021 г. Он объединяет профессионалов, имеющих успешный опыт и компетенции работы с семьей и детьми.

Центр "Семья" сообщает, что сейчас организаторы проводят социологическое исследование, чтобы в ближайшее время сформировать пул экспертов, представляющих различные ведомства.

"Исследование позволит выявить специалистов-экспертов субъектов системы профилактики муниципального, регионального и федерального уровней, а также определить спектр наиболее актуальных проблем, диапазон направлений экспертной работы, — пояснила директор регионального центра "Семья" Елена Перминова. — В результате будут определены эксперты, работающие со случаями жестокого обращения с детьми, совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в сфере киберпреступлений, социального неблагополучия семей и других направлениях".

Далее планируется подписать с заинтересованными специалистами соглашения и создать на базе центра "Семья" проектный офис по координации и реализации проекта, а также разработать цифровую платформу для взаимодействия и информирования участников проекта.

Проект "Я - эксперт" реализуется при поддержке департамента социального развития и правительства Тюменской области.