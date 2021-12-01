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Ишимские лор-врачи вовремя выявляют опухоли с помощью нового оборудования

Общество, 08:42 26 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые видеоларингоскопы поступили в Областную больницу №4 Ишима. Эндоскопическая аппаратура с видеокамерой помогает врачу-оториноларингологу выявлять новообразования на начальной стадии, сообщает пресс-служба медучреждения.

Так, у 92-летнего пациента доктор с помощью видеоларингоскопа обнаружил опухоль гортани. Наличие злокачественного образования еще предстоит подтвердить врачам-онкологам, в любом случае то, что заболевание выявили своевременно, дает больше шансов на выздоровление.

У 11-летнего пациента компьютерная томография показала образование в гортани, видеоларингоскоп позволил увидеть, что это лимфоидная доброкачественная ткань. Ребенок будет наблюдаться у доктора в динамике.

"Без этого оборудования приходилось отправлять пациента с подозрением на онкологию к врачам-эндоскопистам либо в областной центр на дообследование. Сейчас с момента выявления заболевания до назначенного лечения будет уходить намного меньше времени", — рассказал врач-оториноларинголог поликлиники №3 Александр Гартунг.

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# медики , новое оборудование

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