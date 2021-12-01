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В тюменском "Градостроителе" подготовили 90 коек для реабилитации переболевших COVID-19

Общество, 13:47 26 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский "Градостроитель" возвращается к своей основной деятельности в качестве лечебно-реабилитационного центра с 27 декабря. На базе учреждения разворачивается реабилитация на 200 коек, 90 из них предназначены для пациентов, переболевших коронавирусом, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Особую актуальность имеет реабилитация пациентов, которые перенесли вирусную пневмонию, обусловленную COVID-19. Очень большое количество пациентов имеют остаточные явления в виде астении, выраженной слабости, церебрастенического синдрома, вестибулопатии, полинейропатии и, конечно же, дыхательной недостаточности", — комментирует главный врач центра "Градостроитель" Людмила Барсукова.

Индивидуальная программа реабилитации будет определяться на амбулаторном уровне. Устанавливать показания и давать направления будут в поликлиниках по месту прикрепления.

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# Градостроитель , коронавирус , реабилитация

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