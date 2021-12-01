Тюменская область лидирует по вводу жилья среди регионов УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основные показатели социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа за последние десять месяцев опубликовал Тюменьстат. Тюменская область заняла первые места по пяти показателям из двенадцати, пишет "Вслух.ру".

В январе–октября 2021 года в Тюменской области регистрируется максимальное значение ввода жилья — 720 кв. м в расчете на 1 тыс. человек, также регион стал первым по индивидуальной застройке — 428,6 кв. м. на 1 тыс. жителей.

Тюменская область опередила другие регионы УФО по такому показателю, как оборот розничной торговли, на одного жителя значение составило 242,7 тыс. рублей.

Наш регион возглавил рейтинги по таким показателям, как производство молока (306 кг) и яиц (836 штук) в хозяйствах всех категорий на душу населения.