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На Новый год россияне будут отдыхать 10 дней

Общество, 09:59 27 декабря 2021

ИА "Тюменская линия"

В 2022 году новогодние праздники продлятся 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому последний день уходящего года тоже стал выходным.

Около 49% опрошенных россиян положительно относятся к длинным новогодним каникулам, 25% отметили, что им все равно, 17% говорят о необходимости сократить новогодние выходные. Это следует из опубликованных результатов опроса Superjob.

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# Новый год , отдых

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