Халатность бригадира привела к смерти рабочего на стройке в Тюмени

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Бригадира, виновного в смерти рабочего по неосторожности, осудили в Тюмени, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В июля 2021 года мужчину приняли бригадиром для участия в строительстве 15-этажного жилого дома. В этот же день разнорабочим оформили мужчину, который позже упал со второго этажа в шахту лифта. От полученных травм он скончался. Бригадир проигнорировал требования норм безопасности и не обеспечил наличие ограждений около шахт лифтов на всех этажах многоквартирного дома.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Суд приговорил бригадира к двум годам лишения свободы условно.