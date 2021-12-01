  • 27 декабря 202127.12.2021понедельник
  • USD73,1886
    EUR82,9300
  • В Тюмени -11..-13 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Халатность бригадира привела к смерти рабочего на стройке в Тюмени

Происшествия, 10:54 27 декабря 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Бригадира, виновного в смерти рабочего по неосторожности, осудили в Тюмени, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В июля 2021 года мужчину приняли бригадиром для участия в строительстве 15-этажного жилого дома. В этот же день разнорабочим оформили мужчину, который позже упал со второго этажа в шахту лифта. От полученных травм он скончался. Бригадир проигнорировал требования норм безопасности и не обеспечил наличие ограждений около шахт лифтов на всех этажах многоквартирного дома.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Суд приговорил бригадира к двум годам лишения свободы условно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# несчастный случай

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:54 27.12.2021Халатность бригадира привела к смерти рабочего на стройке в Тюмени
21:47 25.12.2021В цирке Тюмени канатоходец упал с высоты
19:11 25.12.2021В Тюмени проводится проверка после инцидента с лифтом в жилом доме
13:16 25.12.2021В Тюмени выясняют обстоятельства происшествия с судном авиакомпании Utair