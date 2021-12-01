Разнорабочий украл в Тюмени пожарные датчики на 430 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По подозрению в краже 150 пожарных датчиков на 430 тыс. рублей в Тюмени задержан разнорабочий строительной компании, сообщает УМВД Тюменской области.

Заявление о краже поступило в полицию от представителей фирмы. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие момент отгрузки украденных датчиков в машину.

Оперативники установили владельца автомобиля. Он рассказал, что приобрел изделия за 70 тыс. рублей и перепродал через Интернет. Полицейские выяснили, что отгрузку товара производил разнорабочий, который и оказался причастным к хищению.

Подозреваемый, 33-летний гражданин соседнего государства, работал на стройке и имел доступ к материалам. Он похитил датчики, нашел покупателя и сбыл краденое прямо на рабочем месте.

Вырученные от продажи 70 тыс. рублей он перевел на счет своей жены. После кражи злоумышленник планировал покинуть Тюмень и вернуться домой. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".