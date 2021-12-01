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Житель Ишима стулом сломал собутыльнику челюсть

Происшествия, 17:41 27 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Ишиме задержан местный житель, сломавший стулом челюсть собутыльнику, сообщает УМВД Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.

Информация о пациенте 1977 года рождения с переломом челюсти поступила в правоохранительные органы от сотрудников медицинского учреждения.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 38-летнего ишимца. Мужчина рассказал, что накануне распивал алкоголь в компании знакомых.

В ходе застолья между ним и потерпевшим завязался конфликт, переросший в драку. Злоумышленник схватил стул и ударил им оппонента по лицу.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# Ишим , уголовное дело

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