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В Тюменской области мужчина вынес из квартиры соседки телевизор и столовые приборы

Происшествия, 17:09 27 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в квартирной краже, задержали в Исетском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

У жительницы с. Исетское из квартиры пропали телевизор, электрические провода, столовые кухонные приборы. Под подозрение попал неоднократно судимый местный житель. Пока женщина находилась в Тюмени, злоумышленник проник в ее жилье, обрезал все провода, собрал столовые приборы из алюминия, прихватил и телевизор с приставкой. Погрузив все похищенное в санки, отправился домой. Часть чужого имущества он сдал в пункт приема металлолома, телевизор с приставкой оставил себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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# кража

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